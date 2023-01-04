Что известно о мумии в стрингах, найденной в отеле Москвы — подробности

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 17 931

Мумией в отеле Москвы оказалась молодая женщина из Тюмени

Что известно о мумии в стрингах, найденной в отеле Москвы — подробности

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Загадочная смерть полуобнаженной красотки в центре столицы стала главной сенсацией первых дней Нового года.

Девушка, чье мумифицированное тело в нижнем белье было найдено в столичном отеле в ночь на 2 января, предположительно, была вебкам моделью. Об этом позволяет судить находившаяся при ней видеотехника.

Как выяснил 5-tv.ru, информация об обнаружении тела поступила в отдел полиции по Таганскому району в 00:27. Выехавший по указанному адресу на улице Каменщиков наряд нашел в гостиничном номере на двуспальной кровати труп девушки. Позднее было установлено, что умершая — уроженка Тюмени 1988 года рождения Ирина.

Известно, что тело девушки лежало на спине. Из одежды на ней были только бюстье бирюзового цвета и черные стринги. Также полицейские установили, что труп находится в состоянии мумификации и гнилостных изменений. При этом видимых телесных повреждений, следов борьбы и насильственной смерти на нем не было. После предварительного осмотра тело направили в морг для дальнейшей экспертизы.

Кроме того, в номере с трупом нашли три мобильных телефона, ноутбук и экшен-камеру. Это позволяет предположить, что девушка работала вебкам моделью.

Также не исключено, что покойная принимала наркотические вещества: при ней обнаружили шприц и восемь емкостей с аптечными препаратами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, СК РФ раскрыл жуткие подробности смерти девушки в бюстье и стрингах в отеле Москвы.

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