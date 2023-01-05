«Четыре комнаты» столичного отеля: что известно о мумии в стрингах на сегодня

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 5 465

В ночь на 2 января сотрудники московской гостиницы вызвали полицию — на постели в одном из номеров лежало тело молодой женщины с гнилостными изменениями. Такие происходят в течение пары недель.

«Четыре комнаты» столичного отеля: что известно о мумии в стрингах на сегодня

Фото: www.globallookpress.com / Hans Blossey; 5-tv.ru

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Что известно о мумии в стрингах, найденной в отеле Москвы — подробности

Молодая женщина была найдена мертвой в номере лофт-отеля в Таганском районе Москвы в ночь на 2 января. Смерть определенно наступила не накануне — тело уже было подвержено гнилостным изменениям, начался процесс мумификации. 34-летняя уроженка Тюмени лежала на двуспальной кровати на спине, на ней было бирюзовое бюстье и черные стринги. В крови позже обнаружились следы наркотиков.

Пока Следственный комитет проводит экспертизы, загадочная криминальная история обрастает все новыми подробностями и предположениями. В первую очередь вопросы возникают к сотрудникам отеля. Да, это они вызвали полицию и сообщили о жуткой находке, но почему так поздно? Неужели в номер никто не заходил неделями, а запаха разлагающегося трупа просто не чувствовали? А если несчастную привезли в гостиницу уже мертвой и бросили, чтобы запутать следы — как это можно было не заметить?

Какая-то байка? Работники московского отеля не знали о мумии в стрингах в номере

Как рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru член экспертного совета Федерации Рестораторов и Отельеров РФ Ирина Жуковская, по правилам индустрии гостеприимства даже когда на двери вторые сутки висит табличка «Не беспокоить», горничная должна постучаться.

Это уголовное дело: Эксперт оценила работу отеля, где нашли мумию девушки

Если не откроют, она придет в номер с администратором и вскроет его. По мнению специалиста, поведение персонала в данном случае — «это уголовное дело, начиная с собственников и заканчивая горничной». Работники же утверждают, что ничего не знали о трупе.

Фото, Видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru

По версии следствия, 34-летняя уроженка Тюмени скончалась от передозировки наркотиками. Точное время ее гибели пока не установили, но очевидные следы гниения и мумификации говорят сами за себя. В интервью 5-tv.ru криминалист Михаил Игнатов объяснил, что только на морозе тело может долго лежать, не разлагаясь, в теплом помещении через несколько дней появляется специфический запах. Труп сначала распухает, потом начинает гнить, и на все это уходит минимум две недели. И если умершая действительно все это время находилась в номере — как этого никто не заметил?

Криминалист объяснил, сколько мумифицированный труп девушки лежал в отеле Москвы

По информации источников 5-tv.ru, сотрудники гостиницы ничего не знали о случившемся. Некоторые из них предположили, что мумия в стрингах в номере — обычная новогодняя байка с отсылкой к фильму Тарантино и Родригеса «Четыре комнаты». Если бы такое произошло в реальности, мол, в гостинице подняли бы шум. Но Следственный комитет РФ уже разбирается в деталях инцидента, и с фактами спорить трудно.

По данным источников 5-tv.ru, гостья столицы могла работать вебкам-моделью. Она была в красивом нижнем белье, рядом лежала приготовленная видеотехника. В «наборе» женщины также обнаружили шприц и восемь емкостей с аптечными препаратами. Подготовка к съемкам с неожиданной передозировкой? Смерть «у станка» в студии и попытка коллег подкинуть труп в гостиницу? Во всем этом еще предстоит разобраться криминалистам.

Ранее 5-tv.ru публиковал официальную информацию о происшествии от пресс-центра Следственного комитета.

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