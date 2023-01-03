СК РФ раскрыл жуткие подробности смерти красотки в бюстье и стрингах в отеле Москвы

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 10 525

Девушка умерла от передозировки в отеле в Москве

СК РФ раскрыл жуткие подробности смерти красотки в бюстье и стрингах в отеле Москвы

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Теперь стало ясно, почему умерла 34-летняя уроженка Тюмени.

Появились новые подробности страшной находки в виде мумифицированного тела в одной из гостиниц Москвы. Оказалось, что смерть девушки наступила в результате передозировки запрещенными веществами. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Предварительно, смерть женщины наступила в результате передозировки запрещенными веществами», — говорится в сообщении.

Тело женщины, умершей при загадочных обстоятельствах, обнаружили в одном из отелей в Таганском районе Москвы. Труп нашли в состоянии мумификации и гнилостных изменений — сколько там пролежала девушка до сих пор неизвестно.

Инцидент произошел в ночь на 2 января. В полицию сообщили, что на двуспальной кровати в одном из номеров лофт-отеля в центре столицы лежит на спине мертвая женщина. Одета она была только в бюстье бирюзового цвета и черные стринги. Прибывшие на место правоохранители убедились, что так и есть.

Следов борьбы или насильственной смерти, а также телесных повреждений полицейские не выявили. Уже удалось установить личность умершей красотки — это 34-летняя уроженка Тюмени. Тело направили в морг.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности смерти девушки.

+3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Илья Муромец или Юлий: кто вы из мультфильма «Три богатыря» по гороскопу

Последние новости

22:23
«Тянет на премию Дарвина»: Захарова поставила «диагноз» министру культуры Литвы
22:04
«Безнравственно»: фанаты заподозрили Петросяна в краже у коллеги
21:51
Умер экс-председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов
21:45
Захарова предостерегла от попыток оправдания лозунга «Слава Украине»
21:26
СК РФ раскрыл жуткие подробности смерти красотки в бюстье и стрингах в отеле Москвы
21:14
Айза планирует тур в Турцию «за новым лбом» — фото

Сейчас читают

СК РФ раскрыл жуткие подробности смерти красотки в бюстье и стрингах в отеле Москвы
Четырехлетняя девочка спасла от пожара двух инвалидов, пока ждала Деда Мороза
Сослуживец повторивших подвиг Гастелло летчиков раскрыл всю правду о них в интервью
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023