Умер военкор ФАН Кирилл Романовский
Умер военный корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский
Фото: Facebook* / kirill.romanovskiy.3
До этого молодой человек уже несколько раз попадал в больницу.
Умер российский военный корреспондент Кирилл Романовский. Об этом сообщил международный журналист Аббас Джума в своих социальных сетях.
«Ушел из жизни мой друг и коллега, мой дорогой Кирилл Романовский — журналист РИА ФАН, интеллектуал, человек с гигантским опытом полевой работы, который, тем не менее, постоянно учился и у которого учился я. Я буду очень скучать по тебе, Кир», — написал Джума.
Согласно информации РИА Новости, друг и коллега журналиста Александр Коц пояснил, что Романовский скончался от рецидива онкологического заболевания, с которым боролся много лет.
Ранее уже сообщалось о том, что Кирилл Романовский попал в больницу в декабре 2022 и находится в тяжелом состоянии. До этого он перенес операцию на мозг.
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