Умер военкор ФАН Кирилл Романовский

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 279

Умер военный корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский

Умер военкор ФАН Кирилл Романовский

Фото: Facebook* / kirill.romanovskiy.3

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До этого молодой человек уже несколько раз попадал в больницу.

Умер российский военный корреспондент Кирилл Романовский. Об этом сообщил международный журналист Аббас Джума в своих социальных сетях.

«Ушел из жизни мой друг и коллега, мой дорогой Кирилл Романовский — журналист РИА ФАН, интеллектуал, человек с гигантским опытом полевой работы, который, тем не менее, постоянно учился и у которого учился я. Я буду очень скучать по тебе, Кир», — написал Джума.

Согласно информации РИА Новости, друг и коллега журналиста Александр Коц пояснил, что Романовский скончался от рецидива онкологического заболевания, с которым боролся много лет.

Ранее уже сообщалось о том, что Кирилл Романовский попал в больницу в декабре 2022 и находится в тяжелом состоянии. До этого он перенес операцию на мозг.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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