«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 285

Военный эксперт Скотт Риттер назвал возможные сроки создания нового украинского правительства

«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины

Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

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Кто станет спасением для Незалежной? И возможно ли это вообще?

России предрекают скорую военную победу в конфликте с Украиной, а уже после наступит следующий этап урегулирования, связанный с созданием нового украинского правительства. Об этом рассказал отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Видео с мнением эксперта опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».

Бывший разведчик предположил, что Россия может достигнуть военной победы к концу лета 2023 года. Следующим этапом станет политическая фаза конфликта, на котором будет создано новое правительство Украины.

Скотт Риттер сомневается, что действующий президент Украины Владимир Зеленский будет жив к этому моменту. Также он не видит каких-либо успешных политических перспектив и для Валерия Залужного, возглавляющего ВСУ.

«Я не думаю, что Залужный — это будущее правительства Украины. И политическое урегулирование может занять еще шесть-восемь месяцев. Но ситуация определенно будет урегулирована к концу зимы следующего года», — подчеркнул бывший американский разведчик.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мнении еще одного эксперта, посчитавшего Залужного «худшим вариантом» на пост главы украинского государства.

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