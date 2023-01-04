Вице-премьер Мантуров совершил полет на новом российском самолете МС-21

Глава Минпромторга Денис Мантуров прилетел в Ульяновск на борту нового отечественного лайнера МС-21. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Рабочая поездка в столицу Ульяновской области состоялась 4 января. Вице-премьер посетил производственную площадку «Ил» — «Авиастар», где ежегодно выпускают до пяти тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Их используют для нужд Минобороны РФ.

Новые транспортные самолеты созданы из российских комплектующих. Также удалось улучшить их характеристики: увеличить дальность полета и объем перевозимых грузов, усовершенствовать точность управления, десантирования и качество радиосвязи.

Примечательно, что в Ульяновск глава Минпромторга прилетел из Жуковского на новом российском самолете МС-21. Ресурсные испытания этого лайнера, а также самолета SSJ-NEW (RRJ-NEW), ведутся на базе Центрального аэрогидродинамического института.

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