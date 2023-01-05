Юрист раскрыл, когда могут отказать в налоговом вычете

Андрей Кевуш проговорил также главные правила получения налогового вычета после приобретения жилья в собственность.

Получить отказ в получении налогового вычета после покупки жилья можно, если обратившийся в налоговый орган гражданин или гражданка не обладали доходом, который облагается налогом в 13%. Другой причиной отказа может послужить ошибка при оформлении документов на возврат или обращение не в ту инспекцию,

«Не предоставлены по просьбе инспектора оригиналы подтверждающих документов. Опоздали со сроком оформления льготы. То есть вернуть налог разрешено в течение трех лет. Например, 2022 — последний год, когда можно оформить возврат за 2019. Подана декларация не по той форме, которая действовала в отчетный период. Для каждого года действует свой бланк. В декларации есть ошибки», — пополнил список поводов для отказа URA.RU юрист «Единого центра защиты» Андрей Кевуш.

Юрист проговорил также главные правила получения налогового вычета после приобретения жилья в собственность.

«Претендовать на налоговый вычет может только лицо, трудоустроенное по ТК РФ и уплачивающее подоходный налог в размере 13% с получаемых доходов. Право на получение вычета бессрочное, плюс к зачету при расчете суммы возврата разрешено принимать предыдущие три года, а также последующие периоды, если за них уплачивался НДФЛ», — рассказал Андрей Кевуш.

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