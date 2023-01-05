Юрист раскрыл, когда могут отказать в налоговом вычете

|
Иван Обухов
Иван Обухов 7

Юрист Андрей Кевуш предупредил россиян о риске отказа в налоговом вычете

Юрист раскрыл, когда могут отказать в налоговом вычете

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Андрей Кевуш проговорил также главные правила получения налогового вычета после приобретения жилья в собственность.

Получить отказ в получении налогового вычета после покупки жилья можно, если обратившийся в налоговый орган гражданин или гражданка не обладали доходом, который облагается налогом в 13%. Другой причиной отказа может послужить ошибка при оформлении документов на возврат или обращение не в ту инспекцию,

«Не предоставлены по просьбе инспектора оригиналы подтверждающих документов. Опоздали со сроком оформления льготы. То есть вернуть налог разрешено в течение трех лет. Например, 2022 — последний год, когда можно оформить возврат за 2019. Подана декларация не по той форме, которая действовала в отчетный период. Для каждого года действует свой бланк. В декларации есть ошибки», — пополнил список поводов для отказа URA.RU юрист «Единого центра защиты» Андрей Кевуш.

Юрист проговорил также главные правила получения налогового вычета после приобретения жилья в собственность.

«Претендовать на налоговый вычет может только лицо, трудоустроенное по ТК РФ и уплачивающее подоходный налог в размере 13% с получаемых доходов. Право на получение вычета бессрочное, плюс к зачету при расчете суммы возврата разрешено принимать предыдущие три года, а также последующие периоды, если за них уплачивался НДФЛ», — рассказал Андрей Кевуш.

Ранее 5-tv.ru писал, что изменится в жизни россиян с 1 января 2023 года.

-2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Иногда лучше промолчать: Китайский совет дня на четверг, 5 января

Последние новости

4:51
Юрист раскрыл, когда могут отказать в налоговом вычете
4:23
Большинство пострадавших в Макеевке перевели в другие регионы России
3:39
Павел Прилучный показал, как поздравил своих детей с Новым годом
3:30
Федул Зимний: зачем 5 января надо обязательно покормить птиц
3:15
Иногда лучше промолчать: Китайский совет дня на четверг, 5 января
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

«Четыре комнаты» столичного отеля: что известно о мумии в стрингах на сегодня
Тяжелобольная Анастасия Мельникова уезжает в монастырь
«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины
«Это подстава»: Пригожин ответил на националистскую выходку Меладзе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023