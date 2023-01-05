Ну очень красивая: Брэд Питт развлекся с полуголой пассией

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Иван Обухов
Иван Обухов 27

Брэда Питта засняли топлес с эрудированной жгучей брюнеткой Инес де Рамон

Ну очень красивая: Брэд Питт развлекся с полуголой пассией

Фото: www.globallookpress.com / Ettore Ferrari

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Знаменитый артист много лет тешился мимолетными романами, но вдруг нашел родную половинку. Уступает ли она Джоли?

Расставание голливудского актера Брэда Питта с коллегой по цеху Анджелиной Джоли стало сильным эмоциональным ударом для него. В 2016 году каждый второй судачил о разводе знаменитостей, тем более, они до сих пор выясняют отношения в суде.

Из-за волны обсуждений звезда «Бойцовского клуба» стал скрытным и закрытым, а личную жизнь старался не освещать в прессе. Однако от любопытных папарацци ничего нельзя скрыть. Так стало известно, что Питт последние шесть лет довольствуется недолгими романами и одиночеством.

Правда, все изменилось, когда актер встретил 29-летнюю Инес де Рамон — звездного коуча по ЗОЖу. Впервые их удалось заснять в ноябре прошло года. Сейчас возлюбленные беззаботно проводят время: отдыхают на пляже, ходят на вечеринки и просто наслаждаются друг другом. Кажется, между избранниками все серьезно, ведь звезда голливуда познакомил новую пассию с друзьями.

Недавно наблюдательные папарацци засняли знаменитостей у бассейна. Судя по трогательным фото, парочка вовсю наслаждалась жизнью. Примечательно, что Инес де Рамон сидела топлес и подставила открытые части тела к солнцу, видимо, для бронзового загара.

Питт же непринужденно что-то читал в расслабленной позе, его темные солнцезащитные очки придавали брутальную изюминку к пляжному образу. Фото опубликовало издание Pagesix.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брэд Питт разрушил семью своей новой пассии.

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