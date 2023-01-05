«Последняя»: Варнава вышла на связь со стрижкой под мальчика

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Иван Обухов
Иван Обухов 38

Актриса Comedy Women Екатерина Варнава вышла на связь со стрижкой под мальчика

«Последняя»: Варнава вышла на связь со стрижкой под мальчика

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитая юмористка не боится кардинальных перемен и готова экспериментировать.

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава шокировала поклонников внезапным изменением образа. Звезда Comedy Woman предстала перед подписчиками с очень короткой стрижкой. Неужели артистка сменила пышные локоны на ежика?

«Вот такая вот интересная стрижечка… Могла бы быть, но это паричок», — объяснила юмористка.

Помимо прически у знаменитости был непривычный образ: синий, размашистый халат, белая рубашка под ним и широкие брюки.

Обычно Варнава ходит в изысканных платьях, подчеркивающих ее тонкую, грациозную фигуру. Видимо, на этот раз у звезды другое настроение.

Варнава вышла на публику с короткими волосамиВарнава вышла на публику с короткими волосами. Instagram* / kativarnava

Также в личном блоге Екатерины появилось еще одно видео. Там звезда отплясывает на вечеринке весьма необычный танец. Это резкие, местами забавные и странные телодвижения под динамичную мелодию. По словам юмористки, это ее «последняя нервная клетка».

Поклонники знаменитости положительно оценили временные изменения во внешнем виде. В комментариях под постом появилось много комплиментов.

«Моя любимая прическа»;

«Волшебно! Моя нога задергалась в такт»;

«Если вдруг ваша крыша начинает ехать, помните — смысл в движении», — отметили подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Варнава переплюнула балерину Анастасию Волочкову и села на шпагат на публике.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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