Патриарх Московский и всея Руси Кирилл потребовал установить рождественское перемирие в зоне специальной военной операции. Воззвание богослужителя опубликовано на официальном сайте Русской православной церкви.

«Обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь <…> с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», — заявил он.

Ранее патриарх Кирилл призвал священников разговаривать с теми, кто не доволен проведением СВО. Он уверен, что это поможет россиянам найти себя и встать на верный путь. С такими людьми стоит провести беседу, а не вступать в «неподобающие клирикам словопрения», которые быстро превращаются в яростные действия.

По словам главного российского богослужителя, если не получается избавиться от гнева к подобным мыслям, то лучше направить несогласных прихожан к более опытному пастырю или архипастырю.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что патриарх Кирилл в Пасху призвал всех принять участие в благотворительной акции.