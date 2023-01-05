Вирусолог назвал главный признак скорой смерти при гриппе

Инфекция проходит очень долгий путь по нашему организму.

В России — самый разгар гриппа. Многих волнует вопрос, что должно произойти с человеком, чтобы он умер от гриппа? Об этом URA.RU рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

Оказалось, что такое вполне возможно, если повреждена центральная нервная система.

«Нервная система — последний орган, который будет поражен. Чтобы вирус преодолел гематоэнцефалический барьер, нужно иметь очень тяжелую инфекцию. Если до туда вирус гриппа дошел, значит человеку совсем плохо, и он скорее всего не жилец», — заявил врач.

Однако для того, чтобы довести до такого, потребуется долгое время. Ведь сначала вирус должен попасть в дыхательные пути, потом в кровоток, далее — системное заражение прочих органов и тканей. А вот центральная нервная система — в последнюю очередь.

Поэтому всегда нужно вовремя обращаться за помощью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как иммунолог назвал сроки окончания эпидемии гриппа в России. По его словам, в 2023 году сезон гриппа может продлиться до апреля.