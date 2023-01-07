Рождественское чудо: в семье Михайловых грядет пополнение

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 359

Жена певца Михайлова Инна сообщила о скором рождении внучки

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; Instagram* / inamikhaylova

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Селебрити получил кучу поздравлений с беременностью невестки, а будущей матери пожелали легких родов и крепкого здоровья.

У исполнителя Станислава Михайлова родится внучка. Об этом сообщила супруга певца Инна в социальных сетях.

«Это девочка! Рождественское чудо! Храни Господь», — прокомментировала событие женщина.

Пасынок звезды Андрей женился на гречанке Кэти летом 2021 года. Празднование проходило на родине невестки Михайлова, но пара живет в Британии. Молодые люди организовывали вечеринку, где рассказали радостную весть.

Селебрити получил кучу поздравлений с беременностью невестки, а будущей матери пожелали легких родов и крепкого здоровья. К слову, она, судя по фигуре, находится еще только на старте пути к счастливому материнству. На видеозаписи с гендер-пати девушка показала едва округлившийся живот, пишет 7Дней.ru.

Кроме того, очень скоро будет рожать певица Ольга Орлова, которая находится на последних сроках беременности. Она рассекретила ее в сентябре 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто признался в неожиданных проявлениях беременности.

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