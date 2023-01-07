Зеленский ввел санкции против российских звезд шоу-бизнеса

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 111

Зеленский ввел санкции против Билана, Киркорова, Галустяна и украинского футболиста Тимощука

Зеленский ввел санкции против российских звезд шоу-бизнеса

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В списке вместе с россиянами оказались граждане Украины.

На Украине ввели новые санкции в отношении звезд российского шоу-бизнеса. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

В черный список попали певцы Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, Дима Билан и Любовь Успенская, юмористы Евгений Петросян и Михаил Галустян и другие артисты.

Также под санкциями оказались бывшая гражданка Украины телеведущая Жанна Бадоева и украинский футболист Анатолий Тимощук, ныне тренер петербургского «Зенита».

Напомним, в октябре Зеленский уже вводил санкции против звезд российского шоу-бизнеса с украинским гражданством. Тогда среди попавших под ограничения оказались певицы Ани Лорак, Таисия Повалий, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко. До этого все четыре звезды угодили в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев внес в санкционный список российских звезд умершую оперную певицу Елену Образцову. Вместе с ней в перечень «опасных» для Незалежной россиян попали 166 деятелей шоу-бизнеса. В их числе поп-исполнители Клава Кока, Николай Басков, Сергей Лазарев, Юлия Чичерина, джазовый музыкант Игорь Бутман, рок-певец Валерий Кипелов, рэпер Тимати и другие.

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