В жилом доме в Хасавюрте произошел взрыв газа
Информации о погибших пока нет.
Фото, видео: МЧС России
Ночью 08 января в городе Хасавюрте на первом этаже многоквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием, сообщает главное управление МЧС по республике Дагестан.
После хлопка газа произошло возгорание. Судя по фото и видео от очевидцев, от ударной волны перевернулись два припаркованных под окнами автомобиля.
По уточненной информации, хлопок произошел в пристройке.
Как стало известно 5-tv.ru, трое раненных находятся в больнице. Есть ли погибшие — неизвестно. По уточненным данным, с места событий эвакуированы десять человек.
На месте работают экстренные службы.
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