В жилом доме в Хасавюрте произошел взрыв газа

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 1 470

Информации о погибших пока нет.

Фото, видео: МЧС России

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Ночью 08 января в городе Хасавюрте на первом этаже многоквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием, сообщает главное управление МЧС по республике Дагестан.

После хлопка газа произошло возгорание. Судя по фото и видео от очевидцев, от ударной волны перевернулись два припаркованных под окнами автомобиля.

По уточненной информации, хлопок произошел в пристройке.

Как стало известно 5-tv.ru, трое раненных находятся в больнице. Есть ли погибшие — неизвестно. По уточненным данным, с места событий эвакуированы десять человек.

На месте работают экстренные службы.

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