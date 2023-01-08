«Бедствие будете объявлять?» — переговоры с экипажем застрявшего в сугробе самолета

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 29

В Сети опубликовали запись переговоров с пилотами застрявшего в сугробе самолета

Фото, видео: 5-tv.ru

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В настоящее время аэропорт города Пермь работает в штатном режиме. Пассажиры неудавшегося рейса ожидают новый борт.

Экипаж влетевшего при взлете самолета авиакомпании «Победа» был совершенно спокоен после инцидента. Telegram-канал «Авиаинцидент» опубликовал запись переговоров пилотов с диспетчерами.

«Бедствие будете объявлять?» — поинтересовались с земли.

«Нет, не будем. Немного выкатились, нужно трап подать», — пояснил пилот.

«Понял вас, ждите. Подтвердите, все нормально на борту?»

«Да, борт в порядке. Повреждений нет. Мы выкатились практически сразу после вывода двигателей. Влево нас повело, сейчас сбоку стоим», — успокоил экипаж.

На борту вылетавшего из Перми воздушного судна находились 183 пассажира и экипаж. Никто не пострадал. Само воздушное судно также не получило повреждений.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Пассажиры неудавшегося рейса ожидают новый борт.

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