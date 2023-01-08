«Пропала эрекция»: Лолита отреагировала на введенные против нее санкции Украины

Внесение знаменитости в черный список Зеленского сильно рассмешило ее.

Певица Лолита Милявская публично прокомментировала введенные против нее украинские санкции. В ироничной манере она объяснила, почему ей все равно на киевские ограничения. В своей социальной сети артистка опубликовала видео, в котором пожаловалась, что внесение в черный список Зеленского отвлекло ее от одного очень важного дела.

По словам Милявской, она только собиралась заняться сексом, как ее прервало сообщение от приятеля. Он направил ей список всех «отмененных» на Украине знаменитостей. Певица подчеркнула, что быстро нашла себя благодаря удобному алфавитному порядку.

«Выяснялось, что я гражданка России — подтверждаю. Почему-то я гражданка Украины — не подтверждаю. Никогда ей не была, потому что была гражданкой СССР», — ухмыльнулась Милявская.

Артистка также подтвердила, что является гражданской Израиля, так как именно Украина в 1974 году выдворила ее отца с родины и отправила умирать в Израиль. После смерти родственника в 1978 году, Лолите дали израильское гражданство по месту захоронения отца.

Знаменитость подчеркнула, что «пропала эрекция» у нее из-за самого интересного: ей нельзя участвовать в судах, в том числе, военных на Украине, чем она не горела желанием заниматься никогда. Также воздушным судам с артисткой на борту десять лет будет запрещено приземляться на земле Незалежной.

«Еще много чего нельзя: участвовать в государственных каких-то распилах, приватизировать что-то, земельные участки, и там еще что-то было, из чего я заключила, что все, кто в этом списке, имеют отношение к Газпрому, потому что мы не имеем права на долю в недрах. И еще одно смешное: там написано, что вернуть награды нужно», — объяснила исполнительница.

Потом певица перешла на украинский язык и любезно попросила сначала дать ей награды, а потом просить вернуть их. В заключение Милявская добавила, чтобы люди не занимались «фигней» и не портили ей прекрасные вечера.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничений для 119 российских артистов. Помимо Лолиты в список попало множество звезд российского щоу-бизнеса: Ирина Алегрова, Анна Семенович, Лариса Долина, Полина Гагарина, Дима Билан, Сергей Лазарев, Дана Борисова, Никита Михалков и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что попавший под украинские санкции продюсер Иосиф Пригожин ответил Зеленскому.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.