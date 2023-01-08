Встал и пошел: житель Челябинска чуть не погиб под колесами маршрутки

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Житель Челябинска чуть не погиб под колесами маршрутки

Фото, видео: 5-tv.ru

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Водитель общественного транспорта скрылся с места происшествия, но был оперативно задержан правоохранителями.

В Челябинске пешеход едва не погиб под колесами маршрутки. Мужчина переходил дорогу на зеленый свет светофора и внезапно на него налетел микроавтобус. От сильного удара человека отбросило на несколько метров. Но он сумел самостоятельно подняться и, хромая, ушел. Насколько серьезно пострадал парень неизвестно.

По словам очевидцев, совершив наезд, маршрутка уехала с места ДТП. Но вскоре 29-летнего водителя задержали и возбудили дело о причинении легкой или средней тяжести вреда здоровья.

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