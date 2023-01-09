Джо Байден «не заметил» проблему мигрантов на границе с Мексикой

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Перед визитом президента США Байдена на границу с Мексикой город Эль-Пасо очистили от нелегалов

Фото, видео: Reuters / KEVIN LAMARQUE; 5-tv.ru

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Лидера Штатов провели по «безопасному» маршруту, чтобы не показывать реальную обстановку с нелегальными мигрантами на границе.

Джо Байден впервые за два года прибыл на границу США и Мексики в город Эль-Пасо, куда ежедневно стекаются тысячи нелегалов.

Президента встретил лично губернатор Техаса — республиканец Грег Эбботт, один из главных критиков миграционной политики нынешней администрации. Глава Белого дома осмотрел пункты пропуска беженцев и прошелся вдоль приграничного забора.

При этом Байден потратил на визит всего три часа. И в сети многие уже назвали его поездку постановочной. Американский лидер не встретил ни одного мигранта. Накануне город зачистили от нелегалов. Полиция уже просто не справлялась с тем хаосом, который творился в Эль-Пасо. Приезжие оккупировали автостоянки, совершали кражи и торговали наркотиками. Их отлавливали сотнями и депортировали на родину.

Пока еще это позволяет сделать введенный при Трампе «Раздел 42» закона о здравоохранении, согласно которому из-за ковида можно выдворять нелегалов по ускоренной процедуре. Сам Джо Байден ранее предложил каждый месяц пускать в страну по 30 тысяч беженцев из Латинской Америки. В США многие считают, что более гуманная политика повлечет за собой катастрофу.

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Джо Байден «не заметил» проблему мигрантов на границе с Мексикой

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