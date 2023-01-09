Предприниматель Борис Зимин* объявлен МВД РФ в розыск по делу о мошенничестве

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 102

Скоро будет рассмотрено ходатайство о заочном аресте бизнесмена.

Предприниматель Борис Зимин* объявлен МВД РФ в розыск по делу о мошенничестве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Валерий Левитин

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Сына основателя «ВымпелКома» и фонда «Династия» Дмитрия Зимина ищет полиция. Борис Зимин* объявлен в розыск. Эта информация появилась в базе МВД России. Сообщается, что основанием для этого стало обвинение по одной из статей УК РФ.

Как стало известно 5-tv.ru от пресс-службы Тверского суда Москвы, послезавтра будет рассмотрен вопрос о заочном аресте предпринимателя о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по данному преступлению составляет до десяти лет заключения под стражу.

Стоит отметить, что Зимин покинул Россию в 2004 году. В сентябре прошлого года Минюст РФ внес его в список иностранных агентов. Его отец Дмитрий Зимин стал основателем компании «ВымпелКом» еще в 1992 году совместно с бизнесменом Константином Кузовым и предпринимателем из США Оги К. Фабелой II. С начала нулевых он занимался благотворительностью, а чуть больше года назад скончался в Швейцарии на 89-м году жизни.

* — признан иноагентом в РФ.

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