Постоянно врете: в Финляндии отвергли обещания МИД республики о ядерном оружии

Заявления Хельсинки многократно не выдерживали проверку временем — особенно если касались России.

Заявление министра иностранных дел Финляндии о том, что республика не будет размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в НАТО, вызывает скепсис. Об этом в комментарии 5-tv.ru сообщил финский журналист Кости Хейсканен.

«К этому заявлению можно относиться скептически, потому что политик и ранее обманывал — и своих оппонентов, и также россиян. Так, например, летом министр иностранных дел заявил, что россияне не будут ни с какой стороны притесняться Финляндской республикой по политическим мотивам, и визы будут выдаваться нормально. Когда люди поверили, МИД Финляндии обманул и, как говорится, украл деньги. Поэтому все, что говорит Пекка Хаависто, можно делить надвое, а можно и натрое», — напомнил Кости Хейсканен.

По его словам, в апреле в Финляндии пройдут парламентские выборы. А в январе 2024-го граждане республики выберут президента. Это очень важные для политиков события, которые влияют на их сегодняшние заявления.

«Возможно, после того как парламентские выборы пройдут, о словах Пекка Хаависто насчет ядерного оружия скажут: „Ну да, он был тогда министром иностранных дел, и он не мог точно знать эту информацию“. Так уже делали в Финляндии раньше. Тем более, что Пекка Хаависто очень выдвигают баллотироваться в президенты Финляндии», — предположил финский журналист.

На заявление главы министра иностранных дел Финляндии могло повлиять и то, что республика столкнулась с проблемами при вхождении в НАТО. Против выступили Турция и Венгрия.

«Как вообще вся игра с этим НАТО и вступлением в него Финляндии и Швеции закончится — непонятно. Многие финские политологи отмечают, что вся эта игра напоминает какую-то аферу», — рассказал Кости Хейсканен.

В заключение он напомнил, что мэр Лаппеэнранты Киммо Ярву ранее заявил о готовности разместить базы НАТО на территории Южной Карелии, которая граничит с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Финляндии начали массово увольнять людей с гражданством РФ.