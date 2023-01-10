Из артистов в террористы: какое будущее ждет поддержавшего ВСУ Артура Смольянинова

Скандальное интервью актера, исполнявшего роли российских солдат, перевернуло представление о знаменитостях.

Все эти факты сложно объяснить какой-то принципиальной политической или гражданской позицией, потому что так или иначе все сводится к пресловутому террору. О чем говорить, если даже некоторые российские актеры, в кино игравшие роли в военной форме своей страны, встали на сторону националистов.

Речь о скандальном интервью Артура Смольянинова, который живет в Латвии, но не перестает поливать грязью родину. И даже более того — заявляет, что готов убивать русских. Георгий Гривенный разобрался стоит ли кричать «не верю».

Теперь он называет себя «латвийским» или даже «европейским» актером, признается, что в эмиграции даже не брезгует кинопробами для рекламных роликов, о чем раньше даже не задумывался. А еще уехавший из России актер Артур Смольянинов заживо хоронит коллег. Отправившегося добровольцем в зону специальной военной операции Сослана Фидарова, с которым, по странной иронии судьбы, они снимались вместе в военной драме «9 рота», Смольянинов занес в список погибших с особым цинизмом.

«Я смотрю на эту фотографию, где он в форме под флагом Осетии. Справедлива ли эта смерть? Безусловно! Стрелял бы я в него? Безо всякого сомнения», — сказал Смольянинов.

Сослан Фидаров не просто жив, он достойно отвечает на выпады теперь уже бывшего коллеги по актерскому цеху. Сидя в теплой рижской студии, Артуру не понять всю окопную правду войны за освобождение Донбасса от последователей нацизма.

«По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь, Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь только потому, что на поле боя тебя никогда не будет», — сказал Сослан Фидаров.

Но воинственный пыл Смольянинова так просто не унять. Еще 10 месяцев назад называвший себя «патриотом России» и обещавший никуда не уезжать актер обжился на Балтийском взморье до степени полной исторической амнезии.

«Смог бы ты пойти воевать за Украину?» — спросили актера.

«Безусловно, эмоционально для меня это так. Если бы я пошел на эту войну, то только на стороне Украины. Безусловно, однозначно», — сказал Смольянинов.

Уехав из России, Смольянинов лишился не только выгодных контрактов на роли в театре и съемках в кино. А ведь, судя по документам, многие его работы оплачивались не частными продюсерами, а из бюджетов различных уровней. А к шлейфу из 269 штрафов за нарушения ПДД теперь могут добавиться и куда более серьезные претензии. Что думают о скандальном интервью актера в Кремле, поинтересовались даже у пресс-секретаря президента.

«Ничего хорошего о его словах не думают. Но тут важнее, что о них думают наши соответствующие ведомства», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело. В СКР были направлены и несколько депутатских запросов. В Совете Федерации и Госдуме заявляют, что в высказываниях Смольянинова усматривается не просто хамство или оскорбления, но и экстремизм.

«Мне плевать, в каком виде останется Россия чисто географически, останется ли только Еврейская автономная область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел», — сказал Смольянинов.

И подобные высказывания вызвали однозначную реакцию и у россиян, и у коллег артиста, и у политиков.

«Эти слова могла произнести только полная мразь, это морально разложившееся существо. Я даже человеком его назвать не могу, не то что гражданином своей страны», — сказал сенатор РФ Константин Долгов.

«Даже не хочу называть его фамилию, потому что сегодня критика, которая идет от жителей нашей страны, говорит о том, что, наверное, раньше это был актер, но сегодня все это в прошлом, когда он говорит, что надо уничтожить 150 миллионов человек, это подпадает под уголовное преследование», — сказала депутат Госдумы Жанна Рябцева.

Реальные участники спецоперации, с которыми нам удалось пообщаться, с горечью предполагают: видимо, чтобы избежать выдворения из новой страны пребывания, Смольянинову надо публично только увеличивать градус русофобии.

«К сожалению, получается так, что те люди, которые в кино играли патриотов, на самом деле оказались предателями. Как раз такими, которые в самые тяжелые для нашего народа времена такие вещи делают», — заметил Игорь Пинчук, лейтенант Народной милиции ЛНР.

Это давно уже не кино, а жестокая реальность жизни. И новый поворот жизненного сценария актера Смольянинова после возбуждения уголовного дела может оказаться для него в перспективе совсем не располагающим к воинственным заявлениям.