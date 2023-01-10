В обход психологических травм: чем опасна косметика для детей
Клинический психолог Исраелян: детям можно разрешать пользоваться косметикой по праздникам
Фото: www.globallookpress.com / Nick Daly
Современные дети значительно быстрее взрослеют, нежели когда-то их родители. Поэтому просьба девочки накраситься перед походом в детский сад уже не должна вызывать шок у родителей.
Желание ребенка краситься косметикой должно быть подкреплено определенными целями. Поэтому так важно разговаривать со своими чадом и объяснять данный вопрос, чтобы макияж не стал помехой формирования здоровой самооценки дочери, заявила клинический психолог Татьяна Исраелян в беседе с изданием Газета.ру.
«Важно объяснить ребенку, что макияж уместно использовать для особых случаев: праздник, поход в театр и так далее. А вот ходить с макияжем в детский сад пока рано», — объяснила психолог.
По мере же взросления ребенка можно разрешить ему пользоваться косметикой ежедневно. Но и тут важно донести — макияж должен быть уместен. При этом при обсуждении темы не стоит ребенку ставить категорических запретов. Они могут спровоцировать искаженное отношение в более взрослом возрасте.
Также еще один опасный момент кроется в том, что девочка, повзрослев, может воспринимать макияж как способ исправить какие-то свои изъяны во внешности. Важно донести — нужно любить себя такой, какая есть.
«Для этого необходимо объяснить, что макияж — это развлечение, способ попробовать примерить новый образ, но не изменить себя», — добавила специалист.
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