Иван Краско госпитализирован с инсультом
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Ветеран петербургской сцены в сентябре прошлого года отметил 92 летие и продолжает выходить на сцену.
Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress
Иван Краско госпитализирован в Елизаветинскую больницу Петербурга. Об этом ТАСС сообщил его концертный директор Вячеслав Смородинов.
«Иван Иванович в больнице. Диагноз — инсульт, состояние стабильное», — пояснил Смородинов.
Представитель 92-летнего ветерана петербургской сцены поспешил успокоить поклонников и добавил, что Краско находится в общей палате отделения неврологии и ему сейчас ставят капельницы.
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