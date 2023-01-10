Иван Краско госпитализирован с инсультом

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 10

Ветеран петербургской сцены в сентябре прошлого года отметил 92 летие и продолжает выходить на сцену.

Иван Краско госпитализирован с инсультом

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Иван Краско госпитализирован в Елизаветинскую больницу Петербурга. Об этом ТАСС сообщил его концертный директор Вячеслав Смородинов.

«Иван Иванович в больнице. Диагноз — инсульт, состояние стабильное», — пояснил Смородинов.

Представитель 92-летнего ветерана петербургской сцены поспешил успокоить поклонников и добавил, что Краско находится в общей палате отделения неврологии и ему сейчас ставят капельницы.

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