Скромнее Джигана и Самойловой: как Тарасов и Костенко отметили годовщину свадьбы

Для футболиста это третий брак и, как показало время, самый долгий и крепкий.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отметили пятую годовщину свадьбы. Жена футболиста поделилась на своей странице в Instagram* кадрами с новой фотосессии, которую они организовали в честь юбилея бракосочетания.

«Пять лет назад я рискнула и поверила тебе, и ты все сделал так, как обещал. А спустя 20 дней мы еще и повенчались. Было сложно, и ты предупреждал, что так будет (слухи, сплетни, зависть). Долгое время я и ты шли навстречу друг другу, чтобы в итоге счастливо идти вместе. Учились слышать друг друга и получили ценный подарок — мелодию настоящей любви. Мы не просто муж и жена, друзья, партнеры, любовники, родители, мы — два человека, которым очень хорошо вместе не только кайфовать, но и устраивать иногда разбор полетов», — написала Анастасия в своем микроблоге.

За пять лет ей пришлось пройти через множество слухов об изменах мужа, через травлю в соцсетях. Однако Костенко гордо справилась со всеми нападками со стороны недоброжелателей.

«С маленьким юбилеем, мой любимый! Я люблю тебя до бесконечности», — подписала Анастасия фотографии с мужем.

Супруги скромно отметили важный для них день, пообедав в ресторане, где пять лет назад собрали своих родных после росписи в ЗАГСе. К слову, недавно рэпер Джиган и Оксана Самойлова с размахом сыграли свадьбу в прямом эфире.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Костенко ответила на слухи об изменах своего мужа.

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