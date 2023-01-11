Рука об руку: Карпович нашла нового молодого человека

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 69

Актриса Карпович встретила новую любовь после расставания с Прилучным

Рука об руку: Карпович нашла нового молодого человека

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Селебрити отпраздновала Новый год с семьей, несмотря на то, что каждый выбрал свой вариант отдыха.

Новые отношения с мужчиной завязались у актрисы Мирославы Карпович. Об этом она рассказала изданию KP.RU. По словам артистки, ее молодой человек не является актером. Об отношениях звезда «Папиных дочек» обмолвилась, говоря о новогоднем семейном отдыхе.  Мама и младшая сестра Карпович с женихом праздновали Новый год в Таиланде, а младший брат — в компании друзей. Селебрити отметила, что каждый отмечал торжество так, как считал нужным, но все были на видеосвязи.

«С любимым (он не артист) и его семьей. Мы раньше всегда отмечали семьей, но два года назад папа умер, он был нашим связующим звеном, и стало морально тяжело без него. И поэтому мы решили изменить систему, чтобы не так было грустно дома без папы, где все о нем напоминает», — сказала Карпович, отвечая на вопрос о встрече Нового года.

К слову, таролог Марианна Абравитова в беседе с 5-tv.ru говорила о том, что 2023 год — знаковый и переломный для тех, кто не успел встретить свою вторую половинку, создать семью, а также зачать и родить детей. Особенно это касается одиноких.

Ранее 5-tv.ru публиковал таро-прогноз на неделю с 9 по 15 января.

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