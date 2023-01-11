Кого могут не пустить за пределы РФ в 2023 году

Прежде чем полететь отдыхать за рубеж следует задуматься — пустят ли?

Украинские СМИ стали распространять информацию о запрете выезда российских мужчин за пределы страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слухи информационными диверсиями. Журналисты Незалежной часто распространяют фейки, поэтому следует ориентироваться на достоверные источники.

Однако некоторым гражданам действительно запрещено покидать Россию. 5-tv.ru детально разобрался в этом вопросе и выяснил, кто может уехать за границу, а кому придется повременить с путешествиями.

Например, большинство ограничений по выезду существует для тех, кто сильно задолжал. Таких граждан около восьми миллионов. Эта мера закреплена в законе «Об исполнительном производстве» и для ее действия долг должен быть признан судом. Судебные приставы обязаны наложить ограничения на выезд и передать информацию в ФСБ. Какие суммы задолженностями могут стать опасными для странствующих?

С задолженностью более 30 тысяч рублей;

С задолженностью в десять тысяч рублей, если долг не закрыт спустя два месяца после окончания добровольного срока погашения;

С долгами по алиментам, в счет компенсации вреда здоровью или морального вреда свыше десяти тысяч рублей.

Стоит отметить, что узнать о своих долгах граждане России могут на официальном сайте Федеральная служба судебных приставов (ФССП) или на портале Госуслуги.

В том числе не выпустить за границу могут при наличии требований неимущественного характера. Срок ограничения составляет шесть месяцев — после приставы могут запретить выезд повторно. Подобные запреты распространяются на сотрудников спецслужб, военных, осужденных, подозреваемых и обвиняемых граждан.

Еще в другую страну не пустят, если человек указал заведомо ложные сведения при оформлении выездных документов. Любой родитель или законный представитель вправе ограничить выезд за рубеж для несовершеннолетнего без указания причины. Также за пределы России могут не выпустить иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбежавший в Израиль комик Семен Слепаков оставил в России многомиллионные долги.