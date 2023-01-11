Польше придется идти против Брюсселя, чтобы ввести войска на Украину — эксперт

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 482

Кортунов: в Варшаве осознают риски ввода войск на территорию Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / artifant / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Примечательно, что Зеленский приехал в Польшу сразу после падения Соледара.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский внезапно прибыл во Львов. Многие СМИ тут же написали, что в повестке — обсуждение с местными властями и военными возможного ввода польского контингента.

О том, действительно ли войска Польши могут войти на территорию Украины и перерастет ли это в масштабный конфликт, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Если гипотетически предположить, что Польша готова такое участие принять, то, скорее всего, она будет выступать в своем индивидуальном качестве, а не от имени Северо-Атлантического альянса», — заметил эксперт.

По его словам, НАТО не будет вмешиваться в конфликт.

«Но, если вдруг предположить, что в Варшаве примут решение об участии в конфликте, то это решение, скорее всего, Польша примет на свой страх и риск. Такие прецеденты в истории НАТО бывали. Например, когда отдельная страна альянса принимала участие в каких-то операциях, но при этом сам блок не брал на себя ответственность за эти действия», — говорит Кортунов.

Эксперт добавил, что, если бы Россия или Белоруссия напали бы на Польшу, тогда НАТО бы вмешалось.

«А если Польша принимает самостоятельное решение о какой-то военной поддержке Украины, то это решение не включает автоматически статью пятую северо атлантического договора», — заключил Кортунов.

Он также заявил, что в Варшаве прекрасно осознают свои риски.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский подтолкнет НАТО к самоуничтожению.

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