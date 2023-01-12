До минус 73 градусов мороза опустилась температура в Красноярском крае

Эфирная новость 51

Аномальные холода, по сообщению Росгидромета, ожидаются также в Якутии и Иркутской области, а также на Урале.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Температурный рекорд Северного полушария побит в Красноярском крае. В поселке Ессей столбики термометров опустились до отметки минус 73 градуса. Показатели ниже на нашей планете фиксировали только в Антарктике.

Сейчас, если так можно выразиться, потеплело — уже минус 66. Аномальные холода, по сообщению Росгидромета, ожидаются также в Якутии и Иркутской области, а также на Урале.

-9° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
67.78
-1.24 72.79
-1.35
🧙‍♀ Гороскоп на 12 января для всех знаков зодиака

Последние новости

22:10
Проблемы с сердцем и пневмония: что будет, если не лечить грипп
21:56
Почти полмиллиарда рублей выделили в России на проекты НКО в Донбассе
21:42
«Считаешь себя лучше других?» — актриса Ольга Тумайкина стала жертвой буллинга
21:28
До минус 73 градусов мороза опустилась температура в Красноярском крае
21:14
«Что-то новое начинается»: Ани Лорак замечена в объятиях незнакомца
20:59
Оскандалившаяся авиакомпания «Азур Эйр» попала под уголовное преследование

Сейчас читают

Иммунолог назвал причину сильной волны гриппа в России
"Заново": Бросившая молодого мужа-изменника Лолита хочет вернуться
Штамм "Кракен": сейчас прививаться или подождать новую вакцину
«Очень символично»: почему песня «Дельтаплан» стала особенной для SHAMAN

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023