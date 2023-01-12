Путин обсудил с губернатором Липецкой области поддержку семей в регионе

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Владимир Путин провел встречу с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым

Фото, видео: Климентьев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Особо президент выделил вопрос поддержки семей мобилизованных граждан.

О поддержке семей мобилизованных в Липецкой области Владимир Путин говорил сегодня с губернатором Игорем Артамоновым. Встреча прошла в видеоформате. Глава региона рассказал, что эта тема на особом контроле. Для решения всех вопросов создана служба единого окна. Есть подробная информация о том, что необходимо каждой конкретной семье. Это могут быть банковские каникулы, проведение коммуникаций к дому или отправка детей на отдых. Президент оценил и развитие региона в целом.

«Спасибо Вам за заботу о семьях мобилизованных граждан. Я Вас прошу уделять этому и впредь должное внимание. В целом, конечно, Липецкая область у нас демонстрирует хорошие показатели по всем основным направлениям — это рост валового регионального продукта, промышленное производство, инвестиции в основной капитал, рынок труда. Действительно, на это нужно было с самого начала обращать внимание, и у Вас это получилось, это очень хорошо», — отметил российский лидер.

Игорь Артамонов рассказал президенту, что в Липецкой области собрали хороший урожай зерновых. А, что касается сои, то результат вообще был рекордным. Также стало известно, что в регионе сейчас работают над созданием оздоровительного детского лагеря с IT-уклоном. По словам губернатора, таких в России пока нет.

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