Льготный лизинг на покупку самолетов утвердили в России
В рамках проекта планируется построить более 60 пассажирских самолета.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg; 5-tv.ru
Правительство России утвердило инвестпроект льготного лизинга самолетов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В рамках этого проекта планируется построить 63 отечественных самолета. В том числе 34 Superjet, 11-ть Ту-214 и 18-ть МС-21. С 2023-го по 2025-й годы их передадут в лизинг «Аэрофлоту». А для заказов других авиакомпаний создадут отдельную программу финансирования.
Также аналогичный проект предлагается принять и по лизингу водного транспорта. Всего на реализацию программы по льготной ставке в полтора процента направят 175 с половиной миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния.
Читайте также
74%
-1.24 72.79
-1.35
Нашли ошибку?