Заключенным разрешат носить очки и чаще видеться с детьми

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В Минюсте заявили о введении новых правил в колониях и СИЗО.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Минюст разрешит заключенным носить очки и чаще видеться со своими детьми! В российских колониях и СИЗО вводят новые правила.

Сейчас администрация сама решает давать свидания с несовершеннолетними или нет. Теперь такую возможность закрепят законодательно.

Кроме того, заключенным разрешат бесплатно получать паспорт и иметь при себе очки в пластиковой оправе. Раньше их выписывали только по рецепту офтальмолога.

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