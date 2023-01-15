Власти Британии официально объявили о поставках Украине танков Challenger 2

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Правительство намерено в ближайшее время увеличить помощь Незалежной. Поэтому после танков последует передача порядка 30 самоходных гаубиц AS90.

Власти Британии официально объявили о поставках Украине танков Challenger 2

Фото: SASCHA STEINBACH / ТАСС

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Великобритания в ближайшие недели поставит на Украину 14 танков Challenger 2. Об этом сказано в опубликованной стратегии Великобритании по Незалежной. Эта поставка, по словам британских властей, должна стать новым уровнем поддержки страны.

«Отправляя танки Challenger 2 на Украину, мы начинаем выходить на новый уровень поддержки, оказываемой Соединенным Королевством. Ожидается, что за этим последуют около 30 AS90 — больших самоходных гаубиц, которые управляются пятью артиллеристами», — сказано в документе.

Кроме того, в ближайшее время министр обороны Великобритании сообщит еще больше информации о предстоящей поставке на Украину. Также совсем скоро Соединенное Королевство приступит к обучению Вооруженных сил Украины (ВСУ) при работе с танками и гаубицами.

Вместе с тем на информацию о новой поставке Украине военной помощи отреагировало посольство РФ в Лондоне. По словам представителей дипмиссии, это ужесточит бои и лишь затянет конфликт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что румынский министр уснул в прямом эфире в ходе обсуждения Украины.

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