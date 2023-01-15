В России началась зимняя перепись птиц

В России стартовал зимний учет птиц. Так называется ежегодная акция, в рамках которой орнитологи выясняют состав и численность пернатых в разных регионах страны. Какие виды участвуют в переписи и легко ли сосчитать крылатых обитателей фауны? Анатолий Харитонов все выяснил.

Ждем-ждем, когда вынырнет гоголь, чтобы получше фотографию сделать. Вон он! Вон он слева! Это не просто фотоохота — научный труд. В эти дни орнитологи просят всех, у кого есть время, внимательнее присмотреться к водоемам. Всероссийская перепись зимующих птиц — очень важна для биологии, но силами одних только ученых — не справиться.

«Используют много рук, глаз, наблюдателей, натуралистов увлеченных. Самое главное, что мы видим изменение по годам. Если мы видим какой-то резкий спад, то это для нас сигнал. Условия для того или иного вида, который снижает свою численность, ухудшились. Вот, например, такая ситуация с гоголем отмечается. Был заметный рост, а последние годы идет снижение численности», — рассказал натуралист Василий Вишневский.

Ученые рекомендуют своим добровольным помощникам вести себя очень тихо — чтоб не спугнуть птиц. И не надевать яркое — пернатые различают цвета. Лучше всего наблюдать издалека. В бинокль.

На этом участке Москва-реки, от Братеевского моста до МКАД, для уток очень благоприятные условия. У них тут, что называется, шведский стол. Чем их только не кормят?! Хлеб белый, черный. А здесь вот, взгляните, кто-то даже печенье в воду бросает! А вот это уже лишнее! Кормить птиц фотоохотникам крайне не рекомендуют.

«Нежелательно корм бросать в воду, потому что он накапливается иногда в больших количествах, птицы не успевают его съесть. Это приводит к загрязнению водоема, к размножению гнилостных бактерий», — рассказала Галина Матвеева, биолог, доцент кафедры зоологии Пермского государственного национального исследовательского университета.

Тех, кто строго соблюдает все рекомендации, ожидают неожиданные встречи и яркие снимки.

Чуть дальше по этому маршруту, правда, уже за чертой Москвы, за МКАДом, рядом со шлюзом, представляете, зимуют цапли. Среди снега, в наших широтах вы видите такого птеродактиля, совершенно фантастически!

Данные со всех регионов страны передадут сотрудникам Московского государственного университета, которые около сорока лет назад организовали первую подобную акцию. Им предстоит рассмотреть многие тысячи снимков и сделать выводы — как меняется пернатая популяция и есть ли угрозы для зимующих птиц.