ВСУ рассматривают вариант отступления из Артемовска

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Украинские военные признали, что оставили Соледар.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

После взятия Соледара наши военные развивают наступление к северным окраинам Артемовска. Десантники и бойцы штурмовых отрядов продвигаются вперед при поддержке авиации и артиллерии.

Одновременно нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. А наши средства ПВО только за день перехватили восемь снарядов реактивных систем «HIMARS» и «Ураган».

ВСУ признали, что оставили Соледар, и он теперь под контролем российских военных. Об этом написали украинские СМИ, ссылаясь на военачальников.

При этом президент Зеленский продолжает рассказывать о боях за город. Хотя о том, что Соледар освобожден от украинских формирований, наше Минобороны сообщило еще 13 января.

Тем временем в ВСУ рассматривают и вариант отступления из Артемовска. Об этом пишет Washington Post. Издание приводит слова одного из командующих украинскими военными о том, что их сторона несет колоссальные потери.

Тема:
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