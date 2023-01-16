ВСУ рассматривают вариант отступления из Артемовска
Украинские военные признали, что оставили Соледар.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
После взятия Соледара наши военные развивают наступление к северным окраинам Артемовска. Десантники и бойцы штурмовых отрядов продвигаются вперед при поддержке авиации и артиллерии.
Одновременно нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. А наши средства ПВО только за день перехватили восемь снарядов реактивных систем «HIMARS» и «Ураган».
ВСУ признали, что оставили Соледар, и он теперь под контролем российских военных. Об этом написали украинские СМИ, ссылаясь на военачальников.
При этом президент Зеленский продолжает рассказывать о боях за город. Хотя о том, что Соледар освобожден от украинских формирований, наше Минобороны сообщило еще 13 января.
Тем временем в ВСУ рассматривают и вариант отступления из Артемовска. Об этом пишет Washington Post. Издание приводит слова одного из командующих украинскими военными о том, что их сторона несет колоссальные потери.
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