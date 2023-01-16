В России практически перестали ремонтировать автомобили по ОСАГО

Эфирная новость 6

Из-за дефицита запчастей сервисы не могут уложиться в срок.

В России практически перестали ремонтировать автомобили по ОСАГО

Фото: Рюмин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В России практически прекратили ремонтировать автомобили по полисам ОСАГО. Из-за дефицита запчастей сервисы не в состоянии соблюдать требование — чтобы поврежденные детали были заменены на новые в течение месяца.

Как выяснили «Известия», страховые компании предлагали увеличить срок до 60 дней и разрешить использование запчастей бывших в употреблении.

Но идею отвергли из опасений, что это снизит безопасность на дорогах. В итоге водители вынуждены брать деньгами, а потом самостоятельно решать вопрос с ремонтом.

Проблема в том, что оценка страховщиков и реальная стоимость деталей часто не совпадают. И автовладельцам приходится еще добавлять из своего кармана. Чтобы этого избежать — автоэксперты советуют проявлять настойчивость.

«На этой же позиции стоит закон об ОСАГО. Если вы будете стоять до конца на своей позиции, вы получите максимальную компенсацию от страховой компании, которая может доходить до рыночной стоимости восстановительного ремонта вашего автомобиля», — рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Еще одно решение проблемы — параллельный импорт запчастей, но его еще надо наладить. Поэтому по прогнозам экспертов, в этом году ситуация с ремонтом по ОСАГО не сильно поменяется.

-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
67.57
-0.21 73.11
0.32
Кто не просит, тому не помогают. Китайский совет дня на понедельник, 16 я...

Последние новости

5:38
В России практически перестали ремонтировать автомобили по ОСАГО
5:25
При пожаре в жилом доме в Москве спасли трех человек
5:13
В Рязани автомобиль въехал в продуктовый павильон
4:57
Якутию окутали ледяные туманы
4:31
«Там была благодать»: Пирцхалава вспомнил о пережитой клинической смерти
4:00
Небесное удобрение: что делать со снегом на пользу кустам и деревьям

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака
«Хотят поглотить всех»: Медведчук назвал виновника конфликта на Украине
Глеб Панфилов раздавлен смертью Инны Чуриковой: «Кровоточит все»
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023