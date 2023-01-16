Шольц не может найти нового министра обороны Германии

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Канцлер ФРГ пообещал, что в его правительстве не меньше половины мест будут занимать женщины.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Moritz Frankenberg; 5-tv.ru

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Между тем, власти Германии пока не знают, откуда им взять обещанные Украине танки. Газета Handelsblatt пишет, что, скорее всего, придется передать «Леопарды», предназначенные для Чехии и Словакии. Речь идет о 15-ти боевых машинах, но даже их немецкий оборонно-промышленный комплекс готов выделить со скрипом.

И на этом фоне канцлер Германии Олаф Шольц испытывает сложности с поиском нового министра обороны, сообщает газета Bild. Нынешняя глава оборонного ведомства Кристина Ламбрехт — как ожидается — уже сегодня может официально объявить о своей отставке.

А канцлер пообещал, что в его правительстве не меньше половины мест будут занимать представительницы прекрасного пола. Так что теперь ему надо найти именно женщину, которой можно доверить армию.

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Шольц не может найти нового министра обороны Германии

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