Взрыв на химическом заводе в Китае унес жизни двоих человек
Тридцать четыре человека пострадали.
Фото, видео: 5-tv.ru
Два человека погибли и 34 пострадали в результате взрыва на химическом заводе в Китае.
Он произошел во время ремонта оборудования и был настолько мощный, что во многих домах, расположенных в округе, повыбивало стекла.
А столб черного дыма поднимался на сотни метров вверх.
Пожар на предприятии продолжается уже несколько часов, пока его удалось только локализовать.
Все пострадавшие госпитализированы, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
Также неизвестна судьба еще 12 работников завода.
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