Житель Карелии попал под машину из-за катания на «ватрушке»
Пострадавший угодил в больницу с переломом.
Фото, видео: Дмитрий Феоктистов / ТАСС; 5-tv.ru
Экстремальное развлечение в Карелии закончилось жуткой аварией. 33-летний мужчина попал в больницу с переломом ноги после катания на тюбинге, привязанном к автомобилю.
В итоге — ватрушку занесло, а парня сбила Niva, которая неслась по встречной полосе. На кадрах видно, как мужчину отбросило после удара.
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