Житель Карелии попал под машину из-за катания на «ватрушке»

Экстремальное развлечение в Карелии закончилось жуткой аварией. 33-летний мужчина попал в больницу с переломом ноги после катания на тюбинге, привязанном к автомобилю.

В итоге — ватрушку занесло, а парня сбила Niva, которая неслась по встречной полосе. На кадрах видно, как мужчину отбросило после удара.