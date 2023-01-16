CNN: Украина давно стала испытательной лабораторией для США

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Вашингтон продолжает ставить опасные эксперименты над украинцами. Страдают при этом ни в чем не повинные люди.

Фото, видео: www.globallookpress.com / U.S. Marines; 5-tv.ru

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Конфликт на Украине позволил американцам изучить, как их оружие действует в условиях интенсивного использования. По мнению экспертов CNN, страна стала настоящим полигоном для западной техники. Ведь раньше она не участвовала в столь масштабных и длительных конфликтах между промышленно-развитыми державами.

Так, выяснилось, что американские гаубицы быстро теряют точность и эффективность — при интенсивной стрельбе стачиваются нарезы на стволах. А реактивная система залпового огня HIMARS требует специального технического обслуживания.

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