CNN: Украина давно стала испытательной лабораторией для США

Конфликт на Украине позволил американцам изучить, как их оружие действует в условиях интенсивного использования. По мнению экспертов CNN, страна стала настоящим полигоном для западной техники. Ведь раньше она не участвовала в столь масштабных и длительных конфликтах между промышленно-развитыми державами.

Так, выяснилось, что американские гаубицы быстро теряют точность и эффективность — при интенсивной стрельбе стачиваются нарезы на стволах. А реактивная система залпового огня HIMARS требует специального технического обслуживания.