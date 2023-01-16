«Вся в крови»: приключения Волочковой на Мальдивах закончились плачевно

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 667

Балерина Анастасия Волочкова травмировала ногу во время отдыха на Мальдивах

«Вся в крови»: приключения Волочковой на Мальдивах закончились плачевно

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Накануне долгожданной свадьбы знаменитость получает одну травму за другой.

Артистка балета Анастасия Волочкова показала подписчикам жуткое фото изуродованной ноги. Бывшая прима Большого театра опасается, что не сможет вернуться к репетициям после повреждения. Снимок опубликовал сайт dni.ru.

Самая популярная танцовщица страны улетела отдыхать на Мальдивы, но ее приключения закончились плачевно. Знаменитость срезала кусок мяса с пальца левой ноги. Светская дива добавила, что вся ее конечность была в крови. Кроме того, Волочкова обеспокоена своим балетным будущем.

«Вся нога была в крови. А этот палец — моя опора на пуантах. На как так?» — пожаловалась знаменитость подписчикам.

Ранее Волочкова поделилась другой своей проблемой — она рыдает от боли из-за травмы, которую умудрилась получить еще до поездки на острова. Женщина изнывает из-за недуга между ног после неудачной растяжки на выступлении. Между тем, врачи советуют Волочковой не тянуть с обращением к медикам, ведь в приводящей мышце бедра мог случиться опасный разрыв.

Остается надеяться, что все болячки артистки балета до свадьбы заживут, и она сможет исполнить хотя бы свадебный танец на предстоящей церемонии.

Примечательно, что всеми ожидаемое торжество должно прогреметь во второй половине января. Однако, по слухам, на Мальдивы, которые Волочкова ласково называет своей дачей, она отправилась без возлюбленного-кондитера Дмитрия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкову уличили во вранье про будущего мужа.

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