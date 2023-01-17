В Кузбассе сразу две «скорые» застряли в сугробах

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Из-за снегопада машины не смогли пробиться к нуждающимся в помощи людям

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Коммунальщики признались, что не чистили дороги с декабря.

В Кузбассе жителям города Березовский пришлось откапывать сразу две машины «скорой помощи», застрявшие в снегу.

Когда на вызов не смог добраться один автомобиль медиков, ему на выручку послали второй, но тот тоже увяз в сугробах.

После того, как кадры появились в сети, коммунальные службы признались, что не чистили дороги в частном секторе с прошлого года.

Говорят, что ждали, когда закончится снегопад, чтобы сразу все убрать, а метель все не унималась.

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