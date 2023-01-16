«Золотая» женщина: во сколько жителям Германии обходилось содержание скандальной Ламбрехт

Экс-министр обороны ФРГ постоянно попадалась на странном поведении. Например, имела склонность поручать дела лицам с сомнительной репутацией.

Громкая отставка в команде канцлера Германии Олафа Шольца. Со своего поста ушла Кристина Ламбрехт — теперь уже экс-министр обороны. Во время пребывания в должности ее критиковали за некомпетентность и провалы в кадровой политике: она передавала слишком много полномочий сотрудникам с сомнительной репутацией.

Сама Ламбрехт объяснила свое решение тем, что ее персоне слишком много внимания уделяли СМИ. Отчасти она права: крупнейшие немецкие издания активно обсуждают размер ее «выходного пособия». Это — более 220 тысяч евро из бюджета. То есть рядовые бюргеры не только раскошелились на все провалы бывшей чиновницы, но и будут платить еще почти два года — за то, что она, наконец, ушла. Замену ей канцлер Шольц объявит завтра.