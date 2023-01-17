Пожар вспыхнул на металлургическом комбинате в Приморье

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На месте работают спасатели. Точная причина случившегося выясняется.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Мощный пожар вспыхнул на заводе в Приморском крае, в городе Дальнегорск. К предприятию уже подъехали пожарные расчеты. Над окрестностями поднимается густой белый дым, на территории раздаются хлопки.

Известно, что возгорание случилось на металлургическом производстве. И пожар здесь уже был три года назад — тогда на заводе загорелась кровля.

Детали случившегося уточняются.

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