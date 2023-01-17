Население Китая сократилось впервые с 1961 года
В сравнении с прошлым годом в КНР сейчас живут на 850 тысяч человек меньше.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Miguel Candela; 5-tv.ru
Население Китая впервые сократилось за 60 лет. Из-за продолжительной пандемии коронавируса число жителей уменьшилось до полутора миллиарда человек — это на 850 тысяч меньше, чем годом ранее.
В прошлом году в Китае появилось на свет девять с половиной миллионов младенцев, а количество смертей при этом превысило отметку в 10 миллионов человек.
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