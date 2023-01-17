Челлендж из TikTok «Дыхание дракона» чуть не убил 20 детей

Эфирная новость 51

Подростки хотели полакомиться необычным десертом, в итоге — едва не лишились жизней.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Популярные тренды в TikTok порой приводят к не самым приятным результатам. В Индонезии более 20 детей пострадали после участия в вирусном челлендже по поеданию популярной уличной закуски — известной как «дыхание дракона». Это десерт с жидким азотом, и когда его ешь — изо рта и носа выходит пар, что и забавляет всех вокруг.

Однако от такого «веселого лакомства» можно получить ожог ротовой полости и желудка, и в некоторых случаях это может закончиться летальным исходом. После массового отравления власти призвали граждан быть более осторожными, и есть такие десерты только тогда, когда азот полностью испарится.

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.66
0.37 74.26
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на 17 января для всех знаков зодиака

Последние новости

21:29
Вернулась к светской жизни: чем занимается Пугачева в Тель-Авиве и с кем дружит теперь
21:15
На телевидении Польши показали карту страны с частью Украины в составе
21:02
Это не аллергия на холод: о каких болезнях говорит кожный зуд и крапивница
20:53
Челлендж из TikTok «Дыхание дракона» чуть не убил 20 детей
20:39
Крупный пожар произошел в пятизвездочном отеле на курорте на Алтае
20:31
Житель Мариуполя рассказал о расстреле азовцами* покидающих город людей: «Бежали недолго»

Сейчас читают

Иммунолог Крючков спрогнозировал рекордную за 5 лет заболеваемость по гриппу
Над старухой все глумятся: Сорвавшаяся после пошлого признания Галкина* Пугачева учинила громкие разборки
Российская нефть оправилась: танкерные поставки резко выросли
На голову или машину упала сосулька: Кто виноват и куда обращаться за компенсацией

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023