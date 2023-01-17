Россиянам перестали оформлять шенгенские визы на долгий срок

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 52

АТОР: туристы из РФ перестали получать шенгенские визы на срок более года

Россиянам перестали оформлять шенгенские визы на долгий срок

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Многим путешественникам придется повременить с поездками. Откуда такая «осторожность» со стороны ЕС?

Консульства стран Европы перестали выдавать россиянам шенгенские визы на срок более года. Теперь в большинстве случаев их оформляют только на период поездки. Об этом заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Там подчеркнули, что визовые процедуры серьезно ужесточились после отмены соглашения об упрощенном режиме между РФ и Европейским союзом (ЕС).

«Если раньше россияне получали визы на два или три года, а нередко и на пять лет, сейчас многократную визу могут оформить максимум на полгода или год. Тем, у кого слабая визовая история, дадут только однократную визу под сроки поездки», — сообщается в официальном интернет-портале АТОР.

Известно, что оформление шенгенской визы в Москве на данный момент длится около двух-трех недель. Документы у российских туристов продолжают принимать Австрия, Хорватия, Греция, Италия, Франция, Испания, Венгрия, Швейцария, Словения. Продолжительные визы наиболее вероятно получить во Франции и Италии.

«Австрия, Венгрия и Словения оформляют, как правило, однократные визы», — заключили в ассоциации.

В том числе есть страны, в которые сегодня запрещен въезд для россиян. Это Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония. Однако даже в таких ограничениях есть свои «дыры». Ранее 5-tv.ru сообщал, как обойти «невыполнимые» условия для въезда россиян в страны ЕС.

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