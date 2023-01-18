Инфографика: что входит в девять пакетов санкций в отношении России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Полный список санкций в отношении России — инфографика

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Евросоюз намерен принять десятый пакет санкций в отношении России.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России. Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы России.

5-tv.ru решил подготовить инфографику о том, что уже входит во все имеющиеся санкции в отношении России.

Первый пакет санкций

Введен 23 февраля в ответ на признание РФ ЛНР И ДНР. Что в себя включает:

  • санкции против 351 депутата Госдумы;
  • в «черный список» внесены еще 27 физических и юридических лиц. В том числе банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе;
  • европейским компаниям запретили вести бизнес с ЛНР и ДНР;
  • запрет на финансирование российского правительства и ЦБ;
  • 22 февраля ФРГ остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2»;

Второй пакет санкций

Введен 25 февраля в ответ на начало СВО. Предусматривает санкции против еще 78 россиян. В том числе президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, премьер-министра Михаила Мишустина.

  • запрещено госфинансирование торговли с Россией и инвестиции в РФ;
  • с 12 апреля ограничен доступ правительства РФ, Центробанка России, Альфа-банка, банка «Открытие», банка «Россия» и «Промсвязьбанка» к европейскому рынку капитала;
  • запрещены поставки товаров и технологий для нефтепереработки;
  • 26 февраля дополнительно введен запрет на новые поставки, техобслуживание и страхование самолетов;

Третий пакет санкций

Введен 28 февраля. Что в себя включает:

  • заморозку активов ЦБ;
  • расширение персональных санкционных списков;
  • отключение российских банков от SWIFT;
  • запрет на продажу, поставку в РФ банкнот, номинированных в евро;
  • запрет на вещание Sputnik и RT за рубежом;
  • ограничения на экспорт в РФ навигационных и морских радиокоммуникационных технологий;

Четвертый пакет

Введет 15 марта. Что в себя включает:

  • еще 15 физических и 9 юридических лиц России;
  • ограничение на торговлю с Россией товарами из стали;
  • запрет иметь деловые отношения с рядом российских компаний;
  • запрет на поставку в РФ предметов роскоши;

Пятый пакет санкций

Введен 8 апреля. Что в себя включает:

  • запрет на импорт из РФ угля;
  • ограничение участия компаний из РФ в госзакупках в ЕС;
  • ограничены сделки с банками;
  • запрет на заход судов из РФ в порты ЕС;
  • запрещен экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования;
  • запрещена деятельность российских транспортных компаний на территории ЕС;
  • новые персональные санкции;

Шестой пакет санкций

Введен 3 июня. Что в себя включает:

  • отложенное эмбарго на морские поставки нефти из РФ;
  • запрет на предоставление услуг компаниям РФ в нефтяной отрасли;
  • отключение еще ряда российских банков от SWIFT;
  • запрещено вещание государственных каналов РФ за рубежом;
  • персональные санкции;

Седьмой пакет санкций

Введен 21 июля. Что в себя включает:

  • запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота;
  • новые персональные санкции;

Восьмой пакет санкций

Введен 6 октября. Что в себя включает:

  • предел цен на морскую транспортировку нефти в третьи страны;
  • запрет гражданам ЕС занимать должности в руководящих органах госпредприятий РФ;
  • запрещено предоставлять РФ финансовые, архитектурные, инженерные и другие услуги;

Девятый пакет санкций

Введен 16 декабря. Что в себя включает:

Ограничения коснулись российских банков, экспорта товаров и технологий двойного назначения, также был введен запрет на инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам.

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