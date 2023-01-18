Жесткая конкуренция: художники подают в суд на нейросети

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Они уверены, что искусственный интеллект незаконно использует их творчество.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mercedes Menendez; 5-tv.ru

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Мир искусства уже никогда не будет прежним. Художники из разных стран подали коллективный иск к создателям самых популярных нейросетей.

Это те самые, которые берут за основу известные картины и делают из них нечто новое. Например, объединяют все полотна Ван Гога или Эварда Мунка в одно. То же самое происходит с современными работами.

Юристы поддерживают обидчивых творцов: это прямое нарушение авторских прав. Однако, говорят они, в законе есть пробелы.

По сути, нейросети берут не копии изображений, а всего лишь их — цитата — математические закономерности, на основе которых создают совершенно новые произведения.

Ну а наших художников нейросети вдохновляют. В уличном театре из Ростова-на-Дону образы героев подсказал как раз компьютер. Вот что из этого получилось.

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