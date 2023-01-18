Задача не из легких: пациента весом 320 кг доставляли в больницу 20 человек

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Для транспортировки тяжеловеса пришлось звать на помощь МЧС

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе ; 5-tv.ru

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Машину скорой помощи пришлось переоборудовать прямо на месте.

Больше двадцати человек потребовалось, чтобы доставить жителя Нижегородской области в больницу. Задача была действительно не из легких: вес пациента — 320 килограммов. На помощь позвали сотрудников МЧС.

Машину скорой пришлось немного доработать — прямо на месте. Опасались, что платформа, на которую ставят носилки, не выдержит. Ее укрепили деревянным настилом.

Непростое путешествие для пациента закончилось благополучно. Медики говорят, он уже проходит лечение. А в местном минздраве эвакуацию по сложности сравнили с космической миссией.

Говорят, это рекорд. До этого самый тяжелый пациент в регионе весил 255 килограммов.

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