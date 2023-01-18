Разыскивается Интерполом: покупка иномарки обернулась для москвича кошмаром

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Корреспондент «Известий разузнал, как не купить находящуюся в международном розыске машину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Москвич купил поддержанную иномарку, которая оказалась в списках Интерпола.

Житель Москвы Алексей Бобринский стал жертвой автомобильной аферы. После покупки подержанной иномарки внезапно выяснилось, что машина находится в розыске Интерпола. При этом прежний владелец спокойно ездил на ней несколько лет.

Алексей увидел объявление о продаже машины с небольшим пробегом в интернете, за авто он отправился в Рязань. Покупка обошлась ему в 1,5 миллиона рублей. Оформив договор, новый хозяин вернулся обратно в столицу ставить машину на учет в ГИБДД. Однако впоследствии выяснилось, что его поддержанная машина с мутным прошлым.

«Вышел инспектор и сказал, что мы посмотрели по базе ваш автомобиль, он числится в розыске Интерпола. Приехали из первого отдела оперуполномоченный изъял машину», — рассказал пострадавший.

Предыдущий владелец иномарки Александр Бабкин больше 10 лет без проблем ездил на этой машине. Она стояла на официальном учете в Рязани, на ней висели российские государственные номера, а со стороны полицейских вопросов никогда не возникало.

«Я ездил на ней, я смело проезжал все посты, которые только можно, не только в Российской Федерации. Вопросов никаких по поводу этого не было», — рассказал Александр.

В России история этого кроссовера, по данным из открытых источников, началась с 2013 года. Именно тогда ее впервые поставили на учет. Скорее всего, под запретом машина оказалась по вине предыдущих владельцев. Автомобиль был произведен и собран в Германии в 2010 году. Оттуда его отправили в салон к официальному дилеру в Словакию. В том же году машину приобрел местный профессор в подарок своей девушке — фотомодели из Белоруссии. Проездив на этой машине год, та продала ее уже жителю Рязани. Ну а дальше история известна. Интерпол начал фигурировать в этой истории, когда машину объявили в розыск — скорее всего, чтобы получить страховую выплату. Это схема начала 2000-х — старая, но не забытая.

Подробнее об этой аферистской схеме рассказал автоэксперт Ян Хайцер. 

«Человек X из Европы покупал дорогой автомобиль. Потом он его продал,  документы не афишировал, деньги получил наличными. Затем, как машина пересекала границу с Евросоюзом, эту машину подали в розыск, а она сама как бы исчезала. В связи с этим по страховке была получена компенсация», — пояснил он.

Если машину находят в другой стране,  то страховщик, который выплачивал бывшим хозяевам компенсацию, обычно требует вернуть автомобиль. Сейчас, учитывая геополитическую обстановку, из России в Словакию машину отправлять не будут. Так что в этом Алексею повезло. Иначе еще пришлось бы судиться.

Сейчас машина находится на штрафстоянке. Пока что Алексей на свой автомобиль может только смотреть, уехать на ней в ближайшее время не получится.  Иномарку осмотрят эксперты-криминалисты. Если они не найдут явных фактов, говорящих об угоне, то машину Алексею вернут. Правда, ездить на нем он сможет только по территории нашей страны.

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